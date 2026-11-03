Ministar Delić: Jasnije procedure za radne dozvole i lakše popunjavanje deficitarnih radnih mjesta

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je Pravilnik o postupku i proceduri izdavanja radne dozvole, kojim se detaljno uređuje postupanje nadležnih službi pri izdavanju i produženju radnih dozvola za strane radnike u Federaciji BiH. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopćeno je da je Pravilnik upućen na objavu u Službenim novinama Federacije BiH.

Dodaju da se donošenjem ovog pravilnika razrađuje primjena izmjena Zakona o zapošljavanju stranaca, s ciljem da poslodavci imaju jasnije procedure, precizno utvrđenu dokumentaciju i predvidive rokove za rješavanje zahtjeva. Ističu značaj odredbe prema kojoj se za zanimanja utvrđena kao deficitarna odlukom o deficitarnim zanimanjima, donesenom u skladu sa Zakonom, neće provoditi provjera evidencija nezaposlenih osoba. Na taj način se omogućava jednostavnije postupanje tamo gdje je nedostatak radnika već utvrđen kroz zakonom predviđeni postupak.

– Privrednici trebaju znati šta su dužni dostaviti, kome podnose zahtjev i u kojem roku mogu očekivati odluku. Zakonom i ovim pravilnikom želimo smanjiti administrativne prepreke i omogućiti da nedostatak radnika ne zaustavlja proizvodnju, ugovorene poslove i pružanje usluga. Zapošljavanje stranih radnika treba odgovoriti na stvarne potrebe koje nije moguće zadovoljiti na domaćem tržištu rada. Naš cilj nije zamjena domaće radne snage, nego popunjavanje nedostajućih radnih mjesta kako bi privreda mogla funkcionisati i razvijati se – izjavio je ministar Delić.

Iz Ministarstva navode da je Pravilnikom propisano da nadležna kantonalna služba rješenje donosi najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja potpunog zahtjeva. Uređeni su i pojedinačni rokovi postupanja kantonalnih službi i Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i podnošenje zahtjeva putem ovlaštene osobe u podružnici poslodavca kada su ispunjeni propisani uslovi.

– Prednost domaće radne snage zadržava se kroz provjeru evidencija nezaposlenih osoba u slučajevima u kojima je ona obavezna. Ukoliko na evidenciji postoje osobe koje ispunjavaju tražene uslove, izdavanje radne dozvole može se predložiti tek ako te osobe odbiju ponuđeno zaposlenje, što mora biti evidentirano u izvještaju nadležne službe – navode u saopćenju.

Ističu da je svrha ovih rješenja uredan i efikasniji postupak zapošljavanja stranaca, uz uvažavanje potreba poslodavaca, položaja domaćih radnika i zakonskih obaveza prema svim zaposlenima.