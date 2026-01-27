Francuska zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 15 godina

Francuski zakonodavci usvojili zakon kojim se zabranjuju društvene mreže osobama mlađim od 15 godina.

Francuski zakonodavci usvojili su zakon kojim bi se zabranilo korištenje društvenih mreža osobama mlađim od 15 godina, potez koji je zagovarao predsjednik Emmanuel Macron kao način zaštite djece od prekomjernog vremena provedenog pred ekranima.

Donji dio Nacionalne skupštine usvojio je tekst sa 130 glasova za i 21 protiv na dugoj noćnoj sjednici između ponedjeljka i utorka.

Macron: Veliki korak

Sada će prijedlog zakona ići u Senat, gornji dom Francuske, prije nego što postane zakon.

Macron je u objavi na mreži X pozdravio glasanje kao „veliki korak“ u zaštiti francuske djece i tinejdžera.

Zakon, koji također predviđa zabranu mobilnih telefona u srednjim školama, učinio bi Francusku drugom zemljom koja je poduzela takav korak, nakon što je Australija u decembru uvela zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

Kako su društvene mreže rasle, tako je rasla i zabrinutost da previše vremena provedenog pred ekranima šteti razvoju djeteta i doprinosi problemima mentalnog zdravlja.

„Emocije djece nisu na prodaju“

„Emocije naše djece i tinejdžera nisu na prodaju niti se njima može manipulirati, bilo američkim platformama ili kineskim algoritmima“, rekao je Macron u video snimku emitiranom u subotu.

Vlasti žele da se mjere provode od početka školske 2026. godine za nove korisničke račune na društvenim mrežama.

Rokovi za stupanje zakona na snagu

Bivši premijer Gabriel Attal, koji predvodi Macronovu stranku Renesansa u donjem domu, rekao je da se nada da će Senat usvojiti zakon do sredine februara kako bi zabrana mogla stupiti na snagu 1. septembra.

Dodao je da će „platforme društvenih medija tada imati rok do 31. decembra da deaktiviraju postojeće račune“ koji ne ispunjavaju propisanu starosnu granicu.