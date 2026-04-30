U Federaciji BiH 1. i 2. maj neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada

Međunarodni praznik rada u Federaciji Bosne i Hercegovine obilježava se dva dana, 1. i 2. maja, koji su ujedno i neradni dani.

Kako je ranije pojašnjeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u skladu sa važećim Zakonom o praznicima, neradni dani ove godine su petak, 1. maj i subota, 2. maj.

Iz Ministarstva naglašavaju da oni ne određuju neradne dane, već isključivo provode zakon i informiraju javnost o njegovoj primjeni.

Stoga, Ministarstvo je pozvalo poslodavce da poštuju zakonske odredbe i omoguće radnicima korištenje neradnih dana.

Podsjećaju i na pravo radnika na uvećanu naknadu ukoliko rade tokom praznika.

– Radnik ima pravo na povećanu plaću za rad na dan praznika ili drugi dan za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu – navedeno je u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.