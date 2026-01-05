FUCZ uputila upozorenje zbog najavljenih obilnih padavina

Federalna uprava Civilne zaštite (FUCZ) upozorila je na realnu opasnost od posljedica djelovanja najavljenih kišnih oborina na području Federacije BiH u naredna četiri dana.

Prema raspoloživim meteorološkim prognozama, očekuju se: izrazito obilne padavine kiše na jugu Federacije BiH, lokalno i preko 200 l/m², uz realnu opasnost od bujičnih poplava, klizišta i izlijevanja vodotoka, te intenzivne snježne padavine u ostalim dijelovima Federacije BiH, koje mogu uzrokovati saobraćajne kolapse, prekide u snabdijevanju električnom energijom, otežan pristup naseljenim mjestima i ugrožavanje života i zdravlja stanovništva.

S tim u vezi, preporučuje se svim nadležnim organima civilne zaštite nižih nivoa vlasti, javnim preduzećima, službama i institucijama da bez odlaganja poduzmu sljedeće mjere: stavljanje svih raspoloživih snaga i sredstava civilne zaštite u stanje povećane pripravnosti, uključujući profesionalne jedinice kao i druge službe zaštite i spašavanja; provođenje preventivnih mjera s ciljem zaštite ljudi, stambenih i drugih objekata, infrastrukture i materijalnih dobara, u skladu sa planovima zaštite i spašavanja; pojačan nadzor vodotoka, nasipa, kritičnih tačaka i područja sklonih poplavama i klizištima, te pravovremeno informisanje nadležnih službi i stanovništva; pripremu mehanizacije, opreme i ljudstva za eventualno hitno djelovanje i intervencije; kontinuiranu komunikaciju i koordinaciju sa Federalnom upravom civilne zaštite, kao i međusobnu razmjenu informacija.

Posebno se JP Ceste Federacije BiH zadužuju da osiguraju: stalnu prohodnost magistralnih i regionalnih puteva, pripravnost zimske službe, mehanizacije i posipnog materijala, brzo reagovanje u slučaju zastoja, odrona, snježnih nanosa i drugih ugrožavanja sigurnosti saobraćaja.

Agencije za vodna područja slivova rijeke Save i Jadranskog mora pozivaju se da pojačaju praćenje hidrološkog stanja, poduzmu mjere u okviru svojih nadležnosti radi regulacije i kontrole vodostaja, te da pravovremeno dostavljaju informacije o eventualnim opasnostima i prekoračenjima kritičnih nivoa.

Federalna uprava civilne zaštite ističe da će nastaviti kontinuirano pratiti stanje na terenu i, po potrebi, poduzimati dodatne mjere u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.