Snijeg na području Srebrenika izazvao probleme u odvijanju saobraćaja: Ekipe i mehanizacija na terenu od jučer i radi se čišćenje putnih pravaca po prioritetima

Sniježne padavine na području Srebrenik izazvale su probleme u odvijanju saobraćaja na cijelom gradskom području, a prema informacijama iz JKP Deveti septembar, sve ekipe i mehanizacija ovog predezuća su na terenu i od jučer se radi na čišćenju putnih pravaca i to po prioritetima.

Također, poslove čišćenja puteva rade i kooperanti, kako oni koji su angažovani od strane ovog preduzeća, tako i oni koje su angažovale mjesne zajednice. Veliki doprinos daju i pojedinci koji sa svojim mašinama čiste pojedine dionice i naselja i situacija je generalno dosta bolja nego tokom prošlogodišnjih padavina.

Najveći problemi su i dalje u područjima na većim nadmorskim visinama, u selima na području planine Majevice, no tokom dana očekuje se poboljšanje situacije i na ovim područjima.

Mole se i građani da daju svoj doprinos i da se ponašaju odgovorno u ovoj situaciji, a u skladu s prioritetima nadležne službe će poslove čišćenja nastaviti i danas bez prekida i na red će doći i dionice koje još uvijek nisu čišćene