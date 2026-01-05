Ponedjeljak, 5 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Snijeg na području Srebrenika izazvao probleme u odvijanju saobraćaja: Ekipe i mehanizacija na terenu od jučer i radi se čišćenje putnih pravaca po prioritetima

By admin
0
464

Sniježne padavine na području Srebrenik izazvale su probleme u odvijanju saobraćaja na cijelom gradskom području, a prema informacijama iz JKP Deveti septembar, sve ekipe i mehanizacija ovog predezuća su na terenu i od jučer se radi na čišćenju putnih pravaca i to po prioritetima.

Također, poslove čišćenja puteva rade i kooperanti, kako oni koji su angažovani od strane ovog preduzeća, tako i oni koje su angažovale mjesne zajednice. Veliki doprinos daju i pojedinci koji sa svojim mašinama čiste pojedine dionice i naselja i situacija je generalno dosta bolja nego tokom prošlogodišnjih padavina.

Najveći problemi su i dalje u područjima na većim nadmorskim visinama, u selima na području planine Majevice, no tokom dana očekuje se poboljšanje situacije i na ovim područjima.

Mole se i građani da daju svoj doprinos i da se ponašaju odgovorno u ovoj situaciji, a u skladu s prioritetima nadležne službe će poslove čišćenja nastaviti i danas bez prekida i na red će doći i dionice koje još uvijek nisu čišćene

Prethodni članak
Tri dalekovoda preko kojih se napaja Grad Srebrenik bez napona
Naredni članak
FUCZ uputila upozorenje zbog najavljenih obilnih padavina
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a