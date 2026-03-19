Potvrđen TV prijenos meča Vels – BiH: Zmajevi će biti dostupni na više kanala

Polufinale baraža za Svjetsko prvenstvo 2026. između Velsa i Bosne i Hercegovine igra se 26. marta u Kardifu s početkom u 20:45 sati, a potvrđeno je da će prijenos biti dostupan i gledateljima u Bosni i Hercegovini.

BHRT je najavio emitovanje utakmice, dok je za domaće tržište kao dodatna opcija navedena i Moja TV.

Van Bosne i Hercegovine meč bi, prema dostupnim najavama i važećim partnerstvima za evropske kvalifikacije, trebao biti dostupan na više kanala i platformi.

Među njima se izdvajaju Arena Sport za dio regionalnog tržišta, BBC iPlayer, BBC One Wales HD, BBC Two HD, kao i S4C platforme u Velsu.

UEFA pritom navodi da su tačne distribucije prijenosa podložne rasporedu pojedinačnih emitera.

Na listi se još spominju EXXEN Digital za Tursku i L’Equipe Live Foot za Francusku, pa će duel Zmajeva imati solidnu međunarodnu pokrivenost.

Jasno je, dakle, da će utakmica iz Kardifa imati veliku gledanost, a navijači Bosne i Hercegovine neće ostati uskraćeni za direktan prijenos jednog od najvažnijih mečeva reprezentacije u posljednje vrijeme, iako je bilo takvih najava.

Na BHRT-u će utakmicu komentirati Anel Džanković, piše Avaz.