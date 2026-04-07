Gorivo u BiH i danas skuplje: Evo novih cijena dizela i benzina

Prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 u utorak u Federaciji BiH iznosi 2,83 KM/l, a dizela 3,59 KM/l. Benzin je tako od danas skuplji za 0,02 KM po litri, a dizel za 0,03 KM.

Od ukupnog broja OPC i OPM obrazaca (obavijesti o promjeni cijena i marži), koje su benzinske pumpe dostavile Federalnom ministarstvu trgovine od 28. februara do 7. aprila ove godine, njih 9139 odnosi se na dizel, a 4501 na premium bezolovni benzin, saopćeno je iz tog ministarstva. Podsjećaju i da je u Federaciji još uvijek na snazi odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, dok je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata.

Kontrolu nad primjenom navedene odluke kontinuirano vrše federalni i kantonalni tržišni inspektori, sve dok je ona na snazi.

Fokus inspekcijskog nadzora usmjeren je na kontrolu kalkulacija veleprodajnih i maloprodajnih cijena, odnosno na kontrolu formiranja cijena propisanih mjerama neposredne kontrole cijena.