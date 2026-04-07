Nakon sunčanih dana stiže nagla promjena: Evo šta donosi nastavak aprila

Vrijeme u BiH narednih dana donosi pravi proljetni „rolerkoster“. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, nakon sunčanijih dana uslijedit će naoblačenje, svježija jutra i nestabilnije temperature. Ostatak ove sedmice, tačnije do četvrtka, u BiH se očekuje nastavak stabilnog vremena s temperaturama do 22 stepena, dok se u petak, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje promjena.

Iz Federalnog zavoda navode kako se sutra očekuje prolazno naoblačenje u jutarnjim satima. Već prije podne očekuje se razvedravanje. Vjetar umjeren do pojačan sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 11 i 17, na jugu zemlje do 22 stepena.

U četvrtak, prema prognozi Federalnog zavoda, očekuje se više oblačnosti na istoku, sjeveroistoku i centralnim područjima Bosne. U ostalim krajevima pretežno sunčano vrijeme. Vjetar umjeren do pojačan sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U petak najavljena promjena mogla bi donijeti kišu u određenim dijelovima zemlje. Federalni zavod najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim i zapadnim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 9 i 15, na jugu zemlje do 17 stepeni. Dok vremenske prilike veliki dio građana zanimaju u kontekstu toga šta će obući idućeg dana, oni koji se bave proizvodnjom hrane često s iščekivanjem prate agrometeorološku prognozu, posebno s obzirom na to da je vrijeme proljetne sjetve.

Prema aktuelnim sinoptičkim kartama, u Bosni i Hercegovini će narednih sedam dana preovladavati stabilne vremenske prilike, s više sunčanih sati, uz nešto izraženiju mogućnost kratkotrajnih prolaznih padavina u srijedu, 8. aprila. Nakon toga, do kraja sedmice bez kiše, uz temperature pretežno u skladu s kalendarom.

Toplotni uslovi će oscilirati. Početkom sedmice bez negativnih temperatura u jutarnjim satima, s minimalnim vrijednostima od 5 do 10 u unutrašnjosti, na jugu do 12 °C. Danju uz dodatno zatopljenje i maksimalne vrijednosti između 15 i 20 °C, u Posavini i Hercegovini moguće i koji stepen više. Od sredine sedmice svježije, uz vjerovatnoću pojave umjerenog mraza u Bosni, pri čemu je najhladnije jutro izgledno u petak, 10. aprila. Maksimalne dnevne temperature do 10 °C u unutrašnjosti, na jugu do 13 °C.

Većim dijelom naredne sedmice preovladavat će povoljne prilike za radove na otvorenom i nastavak proljetne sjetve, ali uz moguću opasnost od jutarnjeg mraza. Poželjno je pratiti prognoze kako bi se, po potrebi, moglo reagovati i poduzeti mjere zaštite.