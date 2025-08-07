Petak, 8 Augusta, 2025
Gradonačelnik Adnan Bjelić ugostio dobitnika prestižnog priznanja World Muslim Inspiring Ambassador 2025. Vahida Suljića

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić u svom kabinetu je ugostio Vahida Suljića, predstavnika Qatar fondacije i dobitnika prestižnog priznanja World Muslim Inspiring Ambassador 2025.

Razgovarano je o njegovim aktivnostima i inicijativama koje vodi u Kataru, s posebnim naglaskom na povezivanje bosanskohercegovačkih biznisa s međunarodnim partnerima te lobiranju za projekte u Bosni i Hercegovini, kao i za projekte naših kompanija u Kataru.

-“Postoje naši ljudi širom svijeta koji su se etablirali u svojim sredinama i koji mogu biti snažna spona između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja.

Nažalost, mnoge pozitivne priče ostaju u sjeni zbog negativnih narativa koji preplavljuju naš medijski prostor. Vrijeme je da damo više prostora ovakvim ljudima i pričama koje mogu donijeti konkretne koristi našoj domovini”, naveo je gradonačelnik Bijelić.

