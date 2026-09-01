Tužilaštvo KS okončalo rad na predmetu tramvajske nesreće: Podignuta optužnica protiv vozača tramvaja

Nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja, kao i velikog broj prikupljenih dokaza, Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Adnana Kasapovića vozača tramvaja zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Optužnica je proslijeđena Kantonalnom sudu u Sarajevu. Nakon što tužilaštvo zaprimi sudsku odluku, javnost će o svim relevantim informacijama biti detaljno upoznata. Istovremeno, u odnosu na navode anonimne prijave i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu video-nadzora i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage, budući da prijavljena djela nisu krivična djela, saopštili su iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.