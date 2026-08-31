Potvrđena optužnica protiv Hamida Taletovića iz Banovića

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Hamida Taletovića (64) iz Banovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela ubistvo na okrutan i podmukao način, dva pokušaja ubistva i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Taletoviću se na teret stavlja da je u jutarnjim satima 7. juna 2026. godine u naselju Čifluk na području Banovića došao na parcelu na kojoj je kosio njegov komšija N.Ć (54) i iz automatske puške ispalio više hitaca prema njemu, ranio ga, te mu prišao dok je ležao i iz neposredne blizine ispalio u njega još nekoliko hitaca i usmrtio ga nanijevši mu više prostrelnih i ustrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka i nogu.

Osumnjičeni je također, u namjeri da ih usmrti, ispalio više hitaca i prema bratu i supruzi preminulog, koji su bili u blizini i pokušavali pomoći, prilikom čega je četrdestesedmogodišnjoj A.Ć nanio dvije teške tjelesne povrede u predjelu abdomena i desne natkoljenice.

Postupajući tužilac je Kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog da se Taletoviću nakon potvrđivnja optužnice produži mjera privora u zakonski predviđenom roku.