Hayat: Obavještenje za javnost – Ponovo na platformi Moja TV

Hayat TV je objavila saopštenje za javnost koje prenosimo u cjelosti:

“Poštovani gledaoci, prijatelji, poslovni partneri,

Dopisima i izjavama koje je VIP team United poslao u svoje ime i uime tv stanica koje zastupa, stekli su se pravni uslovi da se signal Hayat TV vrati na platformu Moja TV, kako su to potvrdili i iz BH Telecoma.

U skladu sa novim okolnostima i Pravilom 79/2016 Regulatorne agencije za komunikacije BiH već je postupio Telemach, te nakon isključenja već je vratio Hayat na svoju platformu.

Primarni cilj Hayat TV je jasan i neupitan: kontinuirano prisustvo u domaćinstvima širom Bosne i Hercegovine, naročito u vremenu mjeseca Ramazana, kada javni interes i odgovornost prema gledateljima imaju posebnu težinu.

Istovremeno, Hayat TV ostaje dosljedno posvećen pravnom i institucionalnom rješavanju spora između VIP Team-a i BH Telecoma, u skladu sa stanjem na tržištu, te Europskim regulativama i zakonodavstvu.

Do konačnog i pravosnažnog okončanja ovog spora, Hayat TV neće dozvoliti da krajnji korisnici budu taoci poslovnog nerazumijevanja, te je insistirao na hitnom vraćanju programa na platformu Moja TV, bez uslovljavanja i naknade i to od 9.2.2026.godine.

Osjećamo odgovornost i iznimno cijenimo sve pozive i komunikacije sa gledateljima, prijateljima i klijentima. Koristimo se ovom prilikom da se zahvalimo svim udruženjima i pojedincima, istaknutim profesorima, doktorima, vjerskim službenicima, borcima, patriotama, svima koji su se dobronamjerno uključili u raspravu i ukazivanje na situaciju u kojoj su devalvirani i diskriminisani domaći proizvođači televizijskog sadržaja.

Vjerujemo da će svi pretplatnici na platformi Moja TV već od danas imati Hayat i na svojim TV aparatima”, saopštila je Hayat TV.