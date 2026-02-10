Novac preko granice BiH: Nova pravila, odobrenja i rizici neprijave

Nova odluka o fizičkom prijenosu gotovine preko granice Bosne i Hercegovine donosi strožija pravila i dodatne obaveze za građane Federacije BiH koji putuju s većim novčanim iznosima.

Propis, objavljen u „Službenim novinama FBiH“ broj 100/2025, ima za cilj jaču kontrolu kretanja novca, sprečavanje pranja novca i finansiranja nezakonitih aktivnosti, te usklađivanje s međunarodnim standardima.

Prema novim pravilima, pojam gotovine više ne podrazumijeva samo novčanice i kovanice. Gotovinom se sada smatraju i domaće i strane valute u opticaju, putnički čekovi, mjenice i drugi prenosivi instrumenti na donosioca, kao i prepaid kartice i kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima koje nisu povezane s bankovnim računom. To znači da i određene kartice koje se često koriste kao zamjena za keš podliježu obavezi prijave.

Ključni prag ostaje 10.000 eura. Svaka osoba koja unosi ili iznosi taj iznos ili više, odnosno protuvrijednost u drugoj valuti, dužna je gotovinu prijaviti carinskim organima na propisanom obrascu i dati je na uvid radi kontrole. Netočna ili nepotpuna prijava, kao i neprijavljivanje gotovine, mogu dovesti do privremenog zadržavanja novca i pokretanja dodatnih postupaka.

Rezidenti Federacije BiH koji namjeravaju iznijeti više od 10.000 eura moraju unaprijed pribaviti odobrenje Federalnog ministarstva finansija. Odobrenje se izdaje isključivo uz opravdane razloge, poput trajnog odlaska u inostranstvo, liječenja ili školovanja, pomoći članovima uže porodice, nasljedstva, izdržavanja porodice ili zamjene nevažećih novčanica. Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokumente o porijeklu novca, identitetu podnosioca i potvrdu da nema poreznih dugovanja.

Za nerezidente važi pravilo da mogu iznijeti do 10.000 eura, kao i iznos koji su prethodno prijavili pri ulasku u BiH ili podigli s deviznog računa u zemlji. Poslovni subjekti i poduzetnici mogu iznijeti do 3.000 eura u gotovini radi plaćanja robe i usluga u inostranstvu, dok su veći iznosi dozvoljeni samo uz posebno odobrenje, kada bezgotovinsko plaćanje nije moguće ili je znatno otežano.

Kontrola se odnosi i na prijenos gotovine bez pratnje, uključujući slanje novca putem poštanskih i kurirskih pošiljki. Ako iznos dostiže ili prelazi 10.000 eura, pošiljalac ili primalac dužan je, na zahtjev carine, podnijeti prijavu u roku od 30 dana.

Carinski organi imaju ovlaštenje da privremeno oduzmu gotovinu ukoliko postoji sumnja u neprijavljivanje ili nezakonito porijeklo novca. Nova pravila stupila su na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama FBiH“, čime su prestali važiti raniji propisi. Građanima se savjetuje da se prije putovanja detaljno informišu, jer nepoznavanje propisa ne oslobađa odgovornosti.

RTV TK