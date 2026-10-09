Za poljoprivredu u BiH planiran grant od 9,2 miliona dolara, obuhvaćena 71 općina

BiH bi trebala dobiti 9,21 milion dolara IFAD granta za razvoj poljoprivrede i prilagođavanje klimatskim promjenama u 71 općini.

Bosna i Hercegovina trebala bi dobiti 9,21 milion američkih dolara bespovratnih sredstava Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za projekt povećanja otpornosti poljoprivrede na klimatske promjene.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju projekta STAZA, koji je usmjeren na ruralni razvoj i prilagođavanje poljoprivrednog sektora klimatskim promjenama.

Od ukupno 9.216.590 dolara, Federaciji BiH namijenjeno je 5.042.187 dolara, dok je za Republiku Srpsku predviđeno 4.174.403 dolara.

Projekt će obuhvatiti 71 općinu u Bosni i Hercegovini, s posebnim fokusom na socioekonomski najugroženije lokalne zajednice.

Aktivnosti su usmjerene na podršku ranjivim kategorijama stanovništva, ruralnom razvoju i jačanju sposobnosti poljoprivrede da se prilagodi klimatskim promjenama.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/208964/za-poljoprivredu-u-bih-planiran-grant-od-92-miliona-dolara-obuhvacena-71-opcina