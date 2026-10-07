Pojava miksomatoze (zečije kuge) kod evropskog zeca u Republici Srpskoj

Na području Bosne i Hercegovine potvrđeno je prisustvo virusa miksoma kod evropskog zeca. Kako je saopćio Lovački savez Republike Srpske, prisustvo virusa potvrđeno je nakon obdukcije šest uginulih zečeva dostavljenih s područja Orašja i općine Šamac.

Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se prvenstveno može širiti putem komaraca, buha, vaši, mušica i krpelja, ali i direktnim kontaktom te preko kontaminirane opreme, obuće i vozila. Iz Lovačkog saveza Republike Srpske naglašavaju da bolest nije zoonoza i da se ne prenosi na ljude.

Virus može dugo preživjeti u osušenim krastama, sekretima i leševima, posebno pri niskim temperaturama. Korisnicima lovišta preporučeno je da svaki nalaz uginulog ili bolesnog zeca odmah prijave nadležnom veterinaru, veterinarskom inspektoru i lovačkom udruženju, kao i da evidentiraju uginuća i promjene u brojnosti populacije.

Lovcima je preporučeno da uginule zečeve ne ostavljaju u lovištu i da ih ne dodiruju bez zaštitnih rukavica. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti čišćenju i dezinfekciji obuće, opreme i vozila prije i nakon lova.

Također se preporučuje da se zečevi ne premještaju iz područja u kojima je bolest potvrđena, niti da se u takva područja unose zečevi iz drugih krajeva.