Hrvatska ukida zabranu rada nedjeljom za male trgovine

Ministarstvo gospodarstva planira izmjene Zakona o obrtu koje bi obiteljskim trgovinama omogućile rad nedjeljom bez ograničenja.

Ministarstvo gospodarstva planira u drugom tromjesečju 2026. godine izmijeniti Zakon o obrtu tako da se obiteljskim obrtima u maloprodaji omogući rad nedjeljom bez ograničenja propisanih Zakonom o trgovini kojim je rad nedjeljom zabranjen, osim 16 nedjelja godišnje.

Prema planu Ministarstva, izmjene bi se odnosile isključivo na obiteljske obrte koji obavljaju djelatnost prodavaonice i druge oblike trgovine na malo, drugim riječima na trgovine koje su u vlasništvu obiteljskih obrta. Na njih se, prema najavljenom smjeru izmjena, više ne bi primjenjivala ograničenja tjednog radnog vremena ni zabrana rada na temelju posebnog propisa.

To se ne bi odnosilo na sve male trgovine niti na sve obrtnike, nego samo na one koji imaju status obiteljskog obrta. Način na koji će taj status točno biti definiran u zakonu tek treba biti preciziran.

Podrška iz obrtničkih krugova

Predstavnici Hrvatske obrtničke komore podržali su najavljene izmjene, ističući da su mali obrtnici u trgovini među najpogođenijima ograničenjem rada nedjeljom. U Komori navode da male trgovine u mnogim kvartovima, manjim mjestima i ruralnim sredinama često predstavljaju jedini opskrbni punkt te da nisu u istoj tržišnoj poziciji kao veliki trgovački lanci.

Kao argument u prilog izmjenama ističe se i činjenica da se kod obiteljskih obrta rad temelji na radu samog obrtnika i članova njegove obitelji.

Pad u trgovini, rast ukupnog broja obrta

Prema podacima Hrvatske obrtničke komore, u Cehu trgovine kao glavne djelatnosti u prosincu 2025. bilo je aktivno 8.894 obrta, što je stotinu manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Istodobno, ukupni broj obrta u Hrvatskoj raste. Prema Obrtnom registru Ministarstva gospodarstva, u prosincu 2025. bilo je 133.640 obrta, što je 8.6 posto više nego godinu ranije te gotovo 47 posto više nego 2020. godine. Pad broja obrta u trgovini tako odudara od ukupnog trenda rasta obrtništva.

Otvorena pitanja

Iako je smjer izmjena najavljen, ostaje otvoreno pitanje kako će zakon definirati pojam obiteljskog obrta. Nije jasno hoće li se izuzeće odnositi isključivo na obrte u kojima nedjeljom rade članovi obitelji ili će biti dopušten rad i u obrtima koji imaju zaposlene osobe koje nisu članovi obitelji.

U dijelu turističkih sredina ističe se i problem različitog tretmana prodavaonica, s obzirom na to da su neke trgovine unutar hotelskih kompleksa izuzete od zabrane rada nedjeljom.

Kakvo će konačno rješenje za male, obiteljske trgovine biti, ostaje za vidjeti.