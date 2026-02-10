Dvije bronze za BiH na Evropskom prvenstvu u streljaštvu

Na Evropskom prvenstvu u streljaštvu u Burgasu reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je rezultat za pamćenje – osvojene su dvije medalje u omladinskim kategorijama.

Prvu evropsku ekipnu medalju za BiH u kategoriji U16 (djevojke) osvojile su:

• Ina Gačić — Streljački klub Belgrand (Teslić)

• Teodora Cvijan — Streljački klub Željezničar (Sarajevo)

• Larisa Mulahmetović — Streljački klub Željezničar (Sarajevo)



Nakon jakih kvalifikacija, naše djevojke su u meču za medalju protiv Rusije u dramatičnom raspucavanju pokazale izuzetnu mentalnu snagu i mirnoću te osvojile ekipnu bronzu — prvu takve vrste u istoriji bh. streljaštva.

Drugu medalju, također bronzanu, osvojili su u disciplini U18 — duet:

• Amir Memišević

• Zakira Pušina

Amir i Zakira su u kvalifikacijama ostvarili najbolji rezultat i postavili novi evropski rekord, potvrdivši tehničku stabilnost i takmičarsku zrelost. U polufinalu su izgubili od prvog para Srbije (Anastasija Živković / Mihajlo Lončarski), ali su u meču za treće mjesto zasluženo osvojili bronzu.

Dvije evropske medalje u dva dana potvrda su kvalitetnog i dugoročnog rada klubova, stručnih štabova, trenera i podrške porodica i sportskih institucija. Posebno je značajno što su medalje osvojene u najmlađim kategorijama, što ukazuje na svijetlu budućnost bh. streljaštva.

Čestitke sportistima, trenerima i svima koji su doprinijeli ovom uspjehu Bosna i Hercegovina piše nove stranice istorije u streljaštvu.