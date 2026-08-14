Teška godina za proizvođače duhana u Semberiji: Suša uništila dio roda

Suša i visoke temperature desetkovale su rod duhana u Semberiji. Proizvođače dodatno pogađaju visoki troškovi, slab otkup i jeftin uvoz.

Proizvođači duhana u Semberiji suočavaju se s novim problemima nakon što je dugotrajna suša značajno umanjila ovogodišnji rod. Na pojedinim parcelama šteta je potpuna, dok proizvođači na preostalim površinama pokušavaju sačuvati ono što je ostalo. Uz neizvjestan kvalitet i znatno manje prinose, dodatno opterećenje predstavljaju rast troškova proizvodnje, nedostatak radne snage i otkupne cijene koje teško mogu pratiti sve veća ulaganja.

Visoke temperature i nedostatak padavina ostavili su ozbiljne posljedice na semberskim poljima. Duhan je na brojnim parcelama stradao prije nego što je mogao ostvariti očekivane prinose, a proizvođači bilježe osušene listove i slabiji razvoj biljaka.

“Naša sjetva duhana izlazi 1.000 maraka po dunumu. Toliko je to unosno skupo. A duhan nije ništa. On je prosjek sedam maraka i to sve. Kad uzmeš u obzir, nema. Mi samo što naberemo sušaru duhana, tu uzmu radnici 600 do 700 maraka, a plin košta 400 maraka – 1.100. A u sušnici ove godine, pošto je podbacio, bude 300 kilograma duhana”, kazao je poljoprivredni proizvođač Jovica Savić.

Očekivali 300 tona, sada se nadaju da će premašiti 200

Početak predaje prvih listova na otkup očekuje se za nekoliko dana. Iako su početne procjene predviđale znatno bolju sezonu, vremenske prilike poremetile su planove, posebno na području Semberije.

“Naš plan se uvijek zasniva na nekih 1.400 do 1.500 kilograma po hektaru i mi smo bili sigurni da će to biti ostvareno. Međutim, i dalje sam mišljenja da će biti ostvareno u Posavini sa proizvođačima, a u području Semberije neće. Mada još nije kasno, u najavi je duži sušni period s visokim temperaturama, tako da nema nekog velikog razloga za optimizam. Mi smo očekivali prinos od 300 tona, ja se nadam da ćemo preći bar 200”, rekao je direktor AD Duvan Čedomir Gotovčević.

Troškovi rastu, a kooperanata je sve manje

Organizator proizvodnje i ove godine povećao je otkupnu cijenu duhana nastojeći zadržati postojeće kooperante, čiji broj kontinuirano opada. Međutim, povećanje cijene ne prati u dovoljnoj mjeri rast proizvodnih troškova, zbog čega je proizvođačima sve teže pronaći ekonomsku računicu.

Proizvodnja koja je nekada donosila značajne prihode danas se u velikoj mjeri održava zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji.

“Pa nekada je duhan bio isplativ. Bolje je bilo raditi duhan nego da cijela porodica ode u inostranstvo. Više se dobijalo kod nas. Mi smo tada sadili duhan, od 80-ih do 90-ih, 1981. smo počeli saditi duhan. Znali smo ostvariti da čovjek kupi i stan ili kola od jedne proizvodne godine. I da ideš, da imaš para da trošiš, da ne možeš potrošiti”, navodi Savić.

Prošlogodišnje količine još nisu pronašle kupca

Problemi proizvođača ne završavaju ovogodišnjom sušom. Duhan iz prethodne sezone već je otkupljen i obrađen, ali još nije plasiran na tržište. Nakon pet godina tokom kojih je prodaja bila osigurana, u AD Duvanu navode da prošlogodišnji rod još čeka kupca.

“U razgovoru sa starim našim kupcima, oni kažu da imaju dosta jeftiniji duhan. Povoljnija je cijena iz Azije. To su Azerbejdžan, Iran, Pakistan, te države, i duhan se uvozi iz tih zemalja, mada je domaći duhan boljeg kvaliteta nego taj uvozni. Ali kupcima, odnosno fabrikama, najbitnija je jeftina sirovina”, pojasnio je Gotovčević.

Legalno tržište u padu, proizvođači se okreću prodaji “ispod ruke”

Dodatni problem predstavlja gotovo potpuni izostanak podsticaja za ovu vrstu proizvodnje. U takvim okolnostima, uz postojeću agrarnu politiku i nedovoljnu zaštitu domaće proizvodnje, dio proizvođača okrenuo se crnom tržištu.

Cijena duhana u nelegalnoj prodaji može biti i do četiri puta viša u odnosu na legalni otkup, zbog čega upravo takav način prodaje doprinosi opstanku proizvodnje.

Istovremeno, prema procjenama, legalno tržište duhanskih proizvoda tokom posljednjih deset godina smanjeno je za više od 60 posto, što se odražava i na prihode državnog budžeta, prenosi Federalna.