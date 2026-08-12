Servisne informacije: Vatrogasci gasili dva požara

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 87 pregleda i 1 kućna posjeta, 4 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je na gašenju požara niskog rastinja u Tinji Donjoj i divlje deponije u Moranjcima. Požari su lokalizovani i ugašeni. Pored toga, imala je i 4 tehničke intervencije na dostavi pitke vode.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, dvije djevojčice i šest.

VODOVOD – Korisnici gradskog vodovoa koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava, bez vode su od 22:00 – 06:00 sati, svakog dana.

Zbog rekonstrukcije i sanacije ulica Maršala Tita i 25. novembra ova dionica bit će zatvorena za saobraćaj sve dok traju radovi, pa molimo građane za strpljenje i razumijevanje.

OGUS: Večeras na Ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik koncert CordaAria Dua, koji čine Džanin Zeković i Azmir Halilović, u 20:30 sati.