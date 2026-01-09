Isplata invalidnina danas u FBiH

Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za prosinac 2025. godine, u ukupnom iznosu od 31.075.178,91 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 26.262.133,02 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćilo je Federalno ministarstvo financija – finansija.