Udruženje Pomozi.ba objavilo apel za 29-godišnjeg Amela Karića

Udruženje Pomozi.ba objavilo je apel za pomoć 29-godišnjem Amelu Kariću koji već sedam godina vodi tešku borbu s tumorom na mozgu. Pozivom na 17039 doniraju se 2 KM.

Zbog nezgodne pozicije tumora, ljekari su u početku smatrali da je operacija izuzetno rizična i da se ne može izvesti u Bosni i Hercegovini. Karić godinama nije primao ni zračenja ni kemoterapije, već samo terapiju za smirenje, dok su se simptomi pogoršavali – imao je jake glavobolje, kratkotrajne gubitke svijesti i epileptične napade.

U oktobru 2022. godine Amel je konačno operisan, ali je tom prilikom odstranjen samo dio tumora. Njegovo stanje se nakon toga dodatno pogoršalo. Izgubio je govor, te funkciju desne ruke i noge, a epileptični napadi su i dalje prisutni jer preostali dio tumora vrši pritisak na mozak.

Roditelji su u Bosni i Hercegovini iscrpili sve mogućnosti liječenja. Jedina nada da se Amelu poboljša kvalitet života jeste ugradnja VNS uređaja u Turskoj, koji može značajno smanjiti jačinu i učestalost epileptičnih napada. Troškovi operacije i liječenja iznose 23.000 eura, što porodica, nažalost, ne može sama osigurati jer se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji.

Pomozimo Amelu zajedno i pružimo njegovim roditeljima nadu za bolju budućnost njihovog sina.

Pored poziva na broj 17039 kojim donirate 2 KM, pomoći možete i donacijama na www.pomoziba.org, te putem računa u produžetku.

RAČUNI ZA UPLATE:

PayPal:

paypal1@pomozi.ba

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Amel Karić

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Amel Karić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Amel Karić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Amel Karić

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije “Doniraj” u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.