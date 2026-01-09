Udruženje Pomozi.ba objavilo apel za 29-godišnjeg Amela Karića

Udruženje Pomozi.ba objavilo je apel za pomoć 29-godišnjem Amelu Kariću koji već sedam godina vodi tešku borbu s tumorom na mozgu. Pozivom na 17039 doniraju se 2 KM.
Zbog nezgodne pozicije tumora, ljekari su u početku smatrali da je operacija izuzetno rizična i da se ne može izvesti u Bosni i Hercegovini. Karić godinama nije primao ni zračenja ni kemoterapije, već samo terapiju za smirenje, dok su se simptomi pogoršavali – imao je jake glavobolje, kratkotrajne gubitke svijesti i epileptične napade.
U oktobru 2022. godine Amel je konačno operisan, ali je tom prilikom odstranjen samo dio tumora. Njegovo stanje se nakon toga dodatno pogoršalo. Izgubio je govor, te funkciju desne ruke i noge, a epileptični napadi su i dalje prisutni jer preostali dio tumora vrši pritisak na mozak.
Roditelji su u Bosni i Hercegovini iscrpili sve mogućnosti liječenja. Jedina nada da se Amelu poboljša kvalitet života jeste ugradnja VNS uređaja u Turskoj, koji može značajno smanjiti jačinu i učestalost epileptičnih napada. Troškovi operacije i liječenja iznose 23.000 eura, što porodica, nažalost, ne može sama osigurati jer se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji.
Pomozimo Amelu zajedno i pružimo njegovim roditeljima nadu za bolju budućnost njihovog sina.
Pored poziva na broj 17039 kojim donirate 2 KM, pomoći možete i donacijama na www.pomoziba.org, te putem računa u produžetku.
RAČUNI ZA UPLATE:
PayPal:
paypal1@pomozi.ba
Za uplate iz BiH:
NLB Banka d.d.
132-260-20223371-17
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Amel Karić
Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oesterreich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH
Verwendungszweck: Amel Karić
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Amel Karić
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Amel Karić
Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije “Doniraj” u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.