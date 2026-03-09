NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Isplata invalidnina za februar 2026. godine u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo financija saopštilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja, te nosioce ratnih odlikovanja za februar 2026. godine, u ukupnom iznosu od 30.591.903,63 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći), te invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 26.257.112,37 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopšteno je iz Federalnog ministarstva financija.

