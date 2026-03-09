Alarmantni podaci: Evo koliko pacijenata u BiH čeka novi bubreg, jetru ili srce

Prema podacima Udruženja, do sada je 150 pacijenata iz Republike Srpske obavilo transplantaciju bubrega, ali u inostranstvu. U osam zemalja članica Eurotransplanta prošle godine alocirano je 7366 organa. Tokom 2025. godine na području Federacije BiH urađeno je samo 16 transplantacija, što ovu godinu svrstava među najlošije kada je riječ o presađivanju organa.

Prema podacima Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH, u 2025. godini realizirano je samo 16 zahvata, od kojih je čak 13 bilo od živih donora, dok su samo tri transplantacije bile kadaverične (od preminule osobe).

Upućuju u inostranstvo

Od ukupnog broja zahvata, 12 je obavljeno u KCUS-u, a četiri u UKC-u Tuzla. U isto vrijeme 164 pacijenta čekaju na bubreg, 32 pacijenta čekaju na jetru, dok 21 pacijent čeka na srce.

Ove transplantacije organa u Federaciji BiH ujedno su i jedine obavljene na području Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da se u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske ovakve vrste medicinskih zahvata ne rade.

Sredinom prošle godine Vlada Republike Srpske donijela je odluku o osnivanju javne zdravstvene ustanove Zavod za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske, što predstavlja korak bliže obavljanju transplantacija u tom entitetu.

Prema riječima Aleksandra Raduna, predsjednika Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika RS-a, u tom bh. entitetu ima oko 900 dijaliznih pacijenata. Budući da se u domaćim zdravstvenim ustanovama ne rade transplantacije, Bjelorusija, Francuska, Italija i Turska zemlje su u koje se na ove operacije upućuju pacijenti iz Republike Srpske.

Prema podacima Udruženja koje zastupa Aleksandar Radun, do sada je 150 pacijenata iz Republike Srpske obavilo transplantaciju bubrega. U posljednje vrijeme najčešća destinacija je bjeloruska prijestolnica Minsk, gdje je moguće obaviti kadaveričnu transplantaciju bubrega, odnosno transplantaciju organa preminule osobe.

Pacijenti koji imaju srodnika spremnog i podobnog za doniranje organa operaciju mogu obaviti u italijanskoj Padovi, Turskoj i drugim državama.

Saradnja s Eurotransplantom

Prema pisanju portala Blink.ba, za obradu pacijenta i samu transplantaciju potrebno je oko 67.000 dolara, a taj trošak u potpunosti snosi Zavod. Rješenje za oboljele iz oba bh. entiteta, ali i način da se spasi više života, bilo bi pristupanje Bosne i Hercegovine organizaciji Eurotransplant.

Kako su naveli iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koje posljednjih godina intenzivnije provodi aktivnosti na jačanju sistema darivanja organa, između ostalog kroz podizanje svijesti javnosti o značaju donorstva, u osam zemalja članica Eurotransplanta tokom 2025. godine alocirano je 7366 organa od 2221 preminulog donora.

Od tog broja obavljeno je:

3307 transplantacija bubrega

1395 transplantacija pluća

1725 transplantacija jetre

693 transplantacije srca

152 transplantacije gušterače

To predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu, kada je alocirano 7150 organa od 2181 donora. Istovremeno, krajem 2025. godine na aktivnoj listi čekanja nalazilo se 13.686 pacijenata kojima je bila potrebna transplantacija.

Krajem 2024. godine, predstavljanjem Bosne i Hercegovine na godišnjoj skupštini Eurotransplanta, formalno je pokrenut proces s ciljem uključivanja Bosne i Hercegovine u ovu evropsku mrežu.

Poseban značaj u dosadašnjoj saradnji s Eurotransplantom ima sporazum o podučavanju i stručnom osposobljavanju (Teaching and Training Agreement – TTA) u okviru potpisanog pisma namjere (Letter of Intent). Ovaj sporazum predstavlja ključni operativni instrument koji prvi put omogućava institucionalno i stručno povezivanje transplantacijskih centara iz Bosne i Hercegovine s centrima unutar Eurotransplantove mreže.

– TTA otvara prostor za rad prema jedinstvenim evropskim stručnim standardima, protokolima i sistemima kontrole kvaliteta, jačanje znanja i kapaciteta domaćih timova kroz obuke i praktičan rad, te stvaranje preduslova za buduće uključivanje pacijenata iz Bosne i Hercegovine u Eurotransplantov sistem putem partnerskih transplantacijskih centara, dok se paralelno ispunjavaju svi uslovi za punopravno članstvo – zaključili su iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

IZVOR:VECERNJI.BA