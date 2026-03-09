U BiH najavljeno novo poskupljenje goriva: Cijene bi mogle doseći 3,30 KM po litru

U Bosni i Hercegovini uskoro bi moglo doći do novog poskupljenja goriva, a prema informacijama koje je Večernji.ba dobio od jednog privatnog vlasnika benzinskih pumpi, cijene bi već sutra mogle porasti i do 3,30 KM po litru.

Kako navodi, distributeri ne formiraju cijene proizvoljno niti prekoračuju dozvoljenu maržu.

„Onaj ko danas prodaje gorivo za 2,40 KM zapravo još uvijek prodaje stare zalihe, jer to su benzinske crpke gdje prodaja ide sporije. Kada nabavi novu robu, i on će plaćati istu cijenu kao i svi ostali“, objašnjava naš sagovornik.

Prema njegovim riječima, nabavna cijena dizela u uvozu trenutno iznosi oko 2,95 KM po litru, a upravo po toj cijeni se danas vrši utovar goriva.

Ističe i da najave poskupljenja uvijek izazivaju nagli rast potrošnje.

Kada se najavi poskupljenje, promet na pumpama poraste i do 50 posto, jer ljudi požure natočiti gorivo prije nego što cijene porastu.

„Ono što bismo inače prodali za deset dana, rasprodamo za pet“, kaže on.

S druge strane, kada cijene počnu padati, potrošači čekaju dodatno pojeftinjenje.

„Tada svi čekaju i potrošnja naglo padne. Roba se sporije prodaje i može proći i do 15 dana prije nego što se zalihe isprazne“, dodaje.

Naš sagovornik smatra i da je ograničena marža od 25 feninga po litru, koju je odredila država, zastarjela.

„Ta uredba donesena je kada su minimalne plate bile oko 600 maraka, a danas su nešto veće od 1.000 KM. Tada je za radnika izdvajanje bilo oko 800 KM, a danas je oko 1.800 KM. Troškovi su drastično porasli, a marža je ostala ista“, zaključuje vlasnik benzinske pumpe.

IZVOR:VECERNJI.BA