Italija donirala opremu vrijednu 385.000 KM Civilnim zaštitama za jačanje pripravnosti na katastrofe u BiH

U značajnom koraku ka jačanju smanjenja rizika od katastrofa i unaprjeđenju otpornosti zajednica, ambasadorica Italije, NJ.E. Sarah Eti Castellani, zajedno sa predstavnicima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i u partnerstvu sa Talijanskom agencijom za razvojnu saradnju (AICS), zvanično je predala donaciju u vrijednosti od 385.000 KM jedinicama civilne zaštite širom Bosne i Hercegovine. Zvanične ceremonije primopredaje održane su u Federalnoj upravi civilne zaštite u Sarajevu i Republičkoj upravi civilne zaštite u Istočnom Sarajevu, a događajima su prisustvovali predstavnici jedinica civilne zaštite iz Maglaja, Konjica, Čapljine, Zenice, Ljubuškog, Tomislavgrada, Srebrenika, Doboja, Nevesinja i Prijedora, koji su preuzeli doniranu opremu.

Donirana oprema nabavljena je u saradnji s Federalnom i Republičkom upravom civilne zaštite, u skladu s iskazanim potrebama korisničkih općina/opština i gradova. Obuhvata vatrogasnu, penjačku, radiokomunikacijsku opremu, opremu za spašavanje od poplava, kao i opremu za koordinaciju i upravljanje kampovima (CCCM). Projekat jačanja lokalnih kapaciteta za odgovor na katastrofe, ukupne vrijednosti 1,3 miliona KM, finansira Vlada Republike Italije putem AICS-a, uz implementaciju IOM-a u 21 općini/gradu širom BiH (10 u FBiH, 10 u RS-u te Brčko distrikt), čime se grade otpornije i sigurnije zajednice.

Ambasadorica Italije u BiH, NJ.E. Sarah Eti Castellani, naglasila je važnost njegovanja međunarodnog partnerstva u jačanju pripravnosti na katastrofe: “Italija ostaje pouzdan partner Bosne i Hercegovine u jačanju institucionalnih kapaciteta, unaprjeđenju sigurnosti zajednica i podršci otpornosti na svim nivoima. Ulažući u prve interventne službe, ulažemo u sigurnost i otpornost zajednica širom zemlje. Uvjereni smo da će donirana oprema biti korištena efikasno i odgovorno, doprinoseći boljoj pripremi i odgovoru na katastrofe u cijeloj BiH.”

Zamjenik šefa misije IOM-a, Michael J.F. O’Mahony, istakao je promjene u pristupu pripremi za katastrofe: “Katastrofe su sve učestalije i složenije, pa i pripremljenost mora evoluirati. Kroz ove inicijative, IOM premješta fokus sa reaktivnog odgovora na sistemsku pripremljenost, ulažući u alate, vještine i koordinaciju prije nego što dođe do hitnih situacija. Ova oprema nije samo donacija, već dio cjelovitog pristupa koji uključuje i obuku i koordinaciju. Duboko smo zahvalni Vladi Italije i našim lokalnim partnerima, s kojima dijelimo zajednički cilj – jačanje otpornosti zajednica kroz izgradnju kapaciteta za pravovremen i koordiniran odgovor na katastrofe.”

Majda Kovač iz Federalne uprave civilne zaštite, osvrnula se na značaj projekta za lokalne zajednice: “Iskreno zahvaljujemo našim talijanskim partnerima što su daju prioritet stvarnim potrebama na terenu i usko sarađuju s jedinicama lokalne civilne zaštite – oprema se dodjeljuje prema specifičnim potrebama zajednica u kojima se implementira projekat, jačajući otpornost tamo gdje je to najpotrebnije.”

Željko Janković iz Republičke uprave civilne zaštite, dodao je: “Donirana oprema direktno odgovara na potrebe koje su identificirale opštine i potvrdile uprave civilne zaštite. Ovakav pristup saradnji osigurava da pomoć bude praktična, relevantna i odmah korisna u hitnim slučajevima. Ponosni smo na ovo snažno partnerstvo i smatramo ga modelom za buduće inicijative.”

Mario Bajto iz Službe za civilno-protupožarnu zaštitu Grada Ljubuškog zahvalio se u ime direktnih primatelja donacija, lokalnih civilnih zaštita kao prvih interventnih službi, te istakao da je opremljanje lokalnih timova je ključno za unaprjeđenje sigurnosti zajednice.

Projekat „Jačanje lokalnih kapaciteta za pripremu i odgovor na katastrofe“ implementira se u 21 lokalnoj zajednici u oba entiteta i Brčko distriktu, osiguravajući opremu, obuke, simulacije i izradu planova kontingencije za civilnu zaštitu. IOM, AICS i Ambasada Italije još jednom su potvrdili zajedničku posvećenost nastavku saradnje i jačanju dugoročne otpornosti zajednica. Sva oprema osigurana je u koordinaciji sa Federalnom i Republičkom upravom civilne zaštite prema identificiranim potrebama. Cilj projekta vrijednog 1,3 miliona KM, je izgradnja sigurnijih i otpornijih zajednica u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Međunarodne organizacije za migracije.