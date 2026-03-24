Udruženje privrednika Srebrenik daje punu podršku prevoznicima i njihovim zahtjevima

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine traže da se izmijene pravila koja im ograničavaju boravak u šengenskom prostoru, ali i da domaće institucije provedu 17 ranije dogovorenih mjera, među kojima su povrat dijela akciza na gorivo, povrat PDV-a za međunarodni transport, te brže procedure na granicama.

Ovim povodom saopštenjem za javnost oglasilo se i Udrženje privrednika Srebrenik u kojem se navodi kako Upravni odbor udruženja daje punu podršku prevoznicima u BIH u njihovim opravdanim zahtjevima prema nadležnim organima te traži da se najkasnije u naredna tri dana donesu odgovarajuće odluke kako bi se omogućilo prevoznicima da normalno obavljaju svoje poslove.

Također, zaključak je da se uputi dopis kantonalnom i federalnom Udruženju poslodavaca da izvrše pritisak na nadležne organe na svim nivoima vlasti da se pod hitno donesu odgovarajuće odluke koje bi omogućile normalniji rad prevoznika.

U slučaju da se hitno ne ispune zahtjevi prevoznika, Udruženje će razmotriti i pokrenuti aktivnosti sa svojim zaposlenicima u smislu građanske neposlušnosti te blokirati državne institucije i saobraćajnice te tražiti od kantonalnog i federalnog udruženja da pokrene slične aktivnosti.

Upozoravaju se nadležne institucije da ukoliko se pod hitno ne iznađu odgovarajuća rješenja da će cjelokupna privreda u BIH doći u izuzetno tešku situaciju te može doći do ozbiljnih posljedica u cjelokupnom društvu, navodi se u saopćenju.