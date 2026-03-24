Na zahtjev 15 poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona danas je održana 56. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera.

Donesena je Odluka o smjeni predsjednika Skupštine Žarka Vujovića. Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je nakon usvajanja dnevnog reda nastavio voditi današnju sjednicu, te je za petak, 27.3.2026. godine, zakazao 57. sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera.

Sjednica će biti održana u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli, s početkom u 9,00 sati, a dnevni red će biti predložen na sjednici, saopšteno je iz Službe Skupštine Tuzlanskog kantona.