EU uvodi carinu od tri eura na male pakete: Kakve posljedice očekuju online kupce u BiH?

Stav privrednika je da neoporezivanje online paketa do 300 maraka uništava domaću proizvodnju, jer ne mogu biti konkurenti jeftinoj robi koja uglavnom dolazi iz Kine.

Evropska unija od 1. jula uvodi privremenu carinu od tri eura za sve online pošiljke u vrijednosti do 150 eura.

U Bosni i Hercegovini se ta mjera neće primjenjivati. Ekonomisti ne isključuju mogućnost da online kupci indirektno osjete posljedice kroz povećanje poštarine i duže čekanje, zbog eventualnog mijenjanja ruta.

Nova carinska taksa od tri eura na pakete izvan Evropske unije mogla bi da poskupi jeftinu robu koja se naručuje putem interneta, piše BHRT.

Tim prije sto se na svaki različiti artikl plaća po tri eura plus PDV. U Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIOBiH) kažu da ostaje na snazi pravilo da se ne carine paketi u vrijednosti do 300 maraka.

Građani ne žele da se carina na male pakete uvede u Bosni i Hercegovini, jer će povećati cijene.

Iako kupci iz Bosne i Hercegovine neće osjetiti direktne posljedice nove mjere Evropske unije, ekonomski stručnjaci ne isključuju moguće povećanje cijene isporuke i duže čekanje.

– Indirektno neka posljedica koja može da se desi je da će sve pošiljke Temu mijenjati rute kuda ide ta roba pošto ima dosta logističkih skladišta u Nizozemskoj, Češkoj i Poljskoj – kaže ekonomista Davud Bećirović.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović ističe kako se radi o ogromnom novcu.

– Kada pogledate šest milijardi paketa koji stižu u Evropu i pomnožite sa tri eura, onda vidite da su to ozbiljne pare – naglasio je Pavlović.

Stav privrednika je da neoporezivanje online paketa do 300 maraka uništava domaću proizvodnju, jer ne mogu biti konkurenti jeftinoj robi koja uglavnom dolazi iz Kine.