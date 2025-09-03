Izborna komisija RS odbila učestvovati u prijevremenim izborima za entitetskog predsjednika

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske za 23. novembar 2025. godine.

Izborna komisija RS donijela je odluku o realizaciji zaključka NSRS o nesprovođenju prijevremenih izbora za predsjednika bh. entiteta Republika Srpska.

“U potpunosti ćemo poštovati zaključke NSRS. Očekujem da će i ostali organi, kako na republičkom tako i opštinskom nivou, poštovati skupštinske zaključke koji se odnose na prijevremene izbore i sve ostalo – rekao je predsjednik Izborne komisije RS Oliver Blagojević za RTRS.

Dodaje da prema informacijama kojim raspolaže, ni jedan član gradskih i opštinskih izbornih komisija nije podnio ostavku, iako su relevantne institucije to od njih tražile.

Inače, ovakva odluka je u direktnoj suprotnosti sa odlukama državne Centralne izborne komisije i predstavlja kršenje propisa, bez obzira što se entitetska izborna akomisija poziva na zaključke NSRS-a.

