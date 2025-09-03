Pojačano prisustvo vojske u BiH: EUFOR od 9. do 26. septembra provodi vježbu ‘Brzi odgovor’

Godišnja vježba EUFOR-a “Brzi odgovor” bit će održana od 9. do 26. septembra širom Bosne i Hercegovine.

U vježbi će učestvovati snage EUFOR-a iz 25 zemalja učesnica u misiji raspoređene u BiH, privremeno ojačane rezervnim jedinicama iz Češke Republike i Mađarske, kao i međunarodnih mirovnih snaga KFOR-а – Kosovo Forces, najavljeno je iz EUFOR-a.

Pored toga, zajedno s pripadnicima EUFOR-a u vježbi će učestvovati i uvježbavati se pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) i organa za provedbu zakona Bosne i Hercegovine.

Cilj vježbe je poboljšati operativnu spremnost svih uključenih snaga i potvrditi trajnu podršku EUFOR-a partnerima u BiH u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u zemlji.

Tokom održavanja vježbe, građani mogu primjetiti pojačane pokrete snaga, patrole i druge vojne aktivnosti, uključujući i raspoređivanje opreme rezervih snaga i helikoptera. Ove aktivnosti će biti najprimjetnije u i oko Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Livna, Orašja, Zenice, Žepča, Tuzle i Prijedora, kao i na graničnim prijelazima Svilaj i Klobuk. Pojedine operacije mogu se odvijati noću ili uključivati veći obim aktivnosti nego inače.

Oružane snage BiH će pružiti podršku EUFOR-u tako što će osigurati lokacije za realizaciju vježbe i logističku podršku tokom trajanja ove sveobuhvatne vježbe, javlja Fena.

EUFOR preduzima sve potrebne mjere da se utjecaj vježbe na svakodnevnicu svede na minimum. Lokalne vlasti i zajednice bit će unaprijed obaviještene o kretanju snaga EUFOR-a u njihovim područjima preko Timova za vezu i osmatranje i službenih komunikacijskih kanala EUFOR-a.

– EUFOR je snažan, sposoban i pouzdan partner i ostaje posvećen pružanju podrške bosanskohercegovačkim vlastima pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine, poručuju iz EUFOR-a.

“Brzi odgovor” je godišnja planska multinacionalna vojna vježba koja se provodi u okviru mandata operacije EUFOR ALTHEA, usmjerena na poboljšanje spremnosti, interoperabilnosti i zajedničkih operativnih sposobnosti među zemljama učesnicama.

Počevši od 2012. godine, EUFOR svake godine provodi vježbu “Brzi odgovor”, s izuzetkom 2014. godine kada je vježba otkazana. Te godine, sve raspoređene trupe pridružile su se Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u pružanju podrške domaćim vlastima nakon velikih poplava koje su pogodile zemlju. Ova zajednička humanitarna operacija nazvana je “Operacija Zajednički napor 2014”.

Primarni cilj vježbe “Brzi odgovor” je pokazati čvrstu predanost međunarodne zajednice održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1575 (2004.) i kasnijim produženjima mandata.