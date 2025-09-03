Srijeda, 3 Septembra, 2025
Sloboda Tuzla riješila dugovanja, FIFA odobrila nove transfere

Fudbalski klub Sloboda Tuzla saopštio je da je zahvaljujući velikim naporima Uprave i administracije kluba, uspješno okončan proces izmirenja svih obaveza prema stranim igračima koji su u prethodnom periodu nastupali za ovaj klub.

Nakon što su sve obaveze uredno izmirene, FIFA je zvanično ukinula zabranu registracije novih igrača.

Ovim činom stvoreni s uslovi da fudbaleri koji su u proteklom periodu pristigli u tuzlanski klub budu verifikovani te steknu pravo nastupa već u narednoj zvaničnoj utakmici FK Sloboda Tuzla.

 Završetkom ovog važnog procesa, naš klub okreće se novim izazovima i ciljevima u Wwin 1. ligi Federacije BiH. Naredni ispit za Crveno-crne je derbi susret sa NK Čelik Zenica, u kojem ćemo zajedničkim snagama, uz podršku naših vjernih navijača, tražiti nove bodove i potvrditi naše ambicije u tekućoj sezoni, poručili su iz FK Sloboda i dodali:

– Zahvaljujemo se svim navijačima i prijateljima kluba na ukazanom strpljenju i podršci u proteklom periodu. FK Sloboda Tuzla ostaje posvećena daljem jačanju kluba, stabilizaciji poslovanja i ostvarivanju sportskih uspjeha koji će vratiti Slobodu na mjesto koje joj pripada, navodi se u objavi.

