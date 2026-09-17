Prosječna neto plata u Federaciji BiH u julu 1.757 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli 2026. godine u Federaciji BiH iznosi 1.757 KM i nominalno je viša za 2,5% a realno viša za 2,7% u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli 2026. godine nominalno je viša za 7,9% a realno viša za 4,4%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.

Najviša prosječna neto plata u julu ove godine bila je kod zaposlenih u djelatnosti Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje u iznosu od 2.419 KM, te u djelatnosti Informacije i komunikacije u iznosu od 2.385 KM, Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite – 2.369 KM i Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciju -2.363 KM.

Najniže prosječne neto plate imali su radnici u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) – samo 1.141 KM, zatim Građevinarstvu – 1.348 KM te u Trgovini na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 1.375 KM.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za juli 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 2.750 KM i nominalno je viša za 2,6% a realno viša za 2,8% u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prošle godine prosječna bruto plata po zaposlenom za juli 2026. nominalno je viša za 8,3% a realno viša za 4,7%.