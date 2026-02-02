Još jedna evropska zemlja planira zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina

Španija razmatra zakon kojim bi se djeci mlađoj od 16 godina zabranio pristup društvenim mrežama radi zaštite mentalnog zdravlja i smanjenja online nasilja.

Španija se nalazi pred mogućim uvođenjem novog zakonskog rješenja kojim bi se djeci mlađoj od 16 godina zabranio pristup društvenim mrežama. Cilj predloženih mjera jeste smanjenje online uznemiravanja, kao i jačanje zaštite mentalnog zdravlja maloljetnika.

Prijedlog zakona uvršten je na dnevni red parlamenta u Madridu, a oko njegovih osnovnih principa postoji saglasnost među vodećim političkim strankama. Tokom predstavljanja inicijative u novembru, socijalistički premijer Pedro Sančez ukazao je na zabrinutost roditelja, navodeći: “Oko 92 posto porodica u Španiji zabrinuto je zbog sadržaja kojem pristupaju njihova djeca”.

Pozivajući se na rezultate studije „Digitalno djetinstvo 2025“, najvećeg istraživanja o uticaju tehnologije na djecu u toj zemlji, Sančez je naveo da je svaki četvrti učenik bio izložen uznemiravanju putem interneta.

Na rizike koje nose društvene mreže upozorio je i opozicioni političar Huanma Moreno, konzervativac i predsjednik Andaluzije, tokom nedavnog skupa održanog u Kordobi.

Uoči parlamentarnog glasanja, čiji tačan datum još nije određen, španske vlasti kao primjer navode Australiju, koja je prošlog mjeseca postala prva država u svijetu koja je zakonski zabranila korištenje društvenih mreža osobama mlađim od 16 godina.

Sociolog Santijago Pisonero, govoreći za špansku javnu televiziju TVE, smatra da je australska vlada ispravno prepoznala razmjere problema.

“Njena vlada je shvatila da je to postao problem javnog zdravstva, a ne individualni problem ili poteškoća pojedinih porodica”, izjavio je Pisonero.

Više mreža, rani kontakt s neprimjerenim sadržajem

U Španiji, koja ima oko 49 miliona stanovnika, bilježi se porast broja roditelja koji s djecom dolaze na psihološku terapiju. Psihologinja Ana Asiain objašnjava da mozak djece mlađe od 16 godina “nije sposoban kontrolisati impulse” povezane s korištenjem društvenih mreža. Djeca, kako navodi, neprestano traže potvrdu kroz „lajkove“, upoređuju se s drugima i postaju ovisna o digitalnim platformama.

Prema istraživanju Univerziteta u Navari, prosječan tinejdžer u Španiji aktivan je na pet društvenih mreža, pri čemu se najčešće koriste WhatsApp, TikTok i Instagram.

Na negativne posljedice upozorila je i neprofitna fondacija ANAR, ističući da djeca pod uticajem društvenih mreža imaju poremećen san i sve slabije socijalne vještine.

Psihologinja Asiain naglašava da “drištvene mreže trebaju biti alat za svakodnevni susret s drugima licem u lice, a ne nešto za što se zakačiš i izolueš, te iz čega ne možeš izaći”. Istraživanje UNICEF-a pokazalo je da je oko 33 odsto djece u dobi od 12 do 16 godina imalo pristup pornografskom sadržaju, dok je pet odsto njih otvorilo račun na platformi za odrasle OnlyFans.

Španska policija navodi da godišnje provede oko 100 hapšenja povezanih s pedofilskim približavanjem, pri čemu su u 75 odsto slučajeva žrtve djevojčice starosti oko 13 godina. Trenutno važeća pravila u Španiji zabranjuju pristup društvenim mrežama mlađima od 14 godina bez roditeljske saglasnosti, ali se ta zabrana lako zaobilazi i ne predviđa sankcije.

Moguća masovna deaktivacija računa

Stručnjaci iz tehnološkog sektora razmatraju načine uspostavljanja sistema provjere identiteta koji bi djeci otežao zaobilaženje zabrane. Huan Riva s madridskog tehnološkog instituta IMMUNE navodi: “Mogli bi se kombinovati biometrijski podaci, recimo prepoznavanje lica korisnika s podacima s njegove lične karte”.

Ukoliko zakon bude usvojen, društvene mreže bi morale ugasiti oko 400.000 korisničkih računa za koje se procjenjuje da pripadaju osobama mlađim od 16 godina. Očekuje se snažno protivljenje tehnoloških kompanija, slično reakcijama koje su uslijedile nakon donošenja slične odluke u Australiji.

Tehnološke firme tvrde da pojedine vlade, uključujući i onu u susjednoj Francuskoj, pretjeruju te smatraju da bi roditeljska kontrola bila dovoljno rješenje.

Stručnjak za digitalno pravo Borja Adsuara ističe da odgovornost mora biti podijeljena.

“Platforme sigurno mogu napraviti puno više, ali roditelji su ti koji trebaju biti uz djecu te ih postepeno uvoditi prema internetu”, kaže Adsuara, a prenosi Index.