Od 1. februara skuplja struja u RS: 10 posto za domaćinstva, 6 posto za privredu

Od ned‌jelje, 1. februara, građani Republike Srpske plaćat će skuplju električnu energiju za 10 posto, jer je na snagu stupilo poskupljenje mrežarine, a novi iznosi na računima biće evidentirani već u martu.

Veće račune za struju dobijat će i privrednici i to za šest posto, a ovo poskupljenje za građane i privredu trebalo bi da se primjenjuje u periodu 2026-2028. godine.

“Cijene će se primjenjivati od 1. februara, odnosno od računa koje će potrošači dobiti u martu”, izjavio je ranije predsjednik RERS-a Vladislav Vladičić.

Zahtjev za povećanje mrežarine ranije su uputila distributivna preduzeća u okviru Elektroprivrede Republike Srpske, odnosno operateri distributivnih sistema, i to u iznosu od 46 posto, ali je konačnom odlukom odobreno povećanje od 20 posto.

Uz zahtjev za skuplju mrežarinu, iz ERS-a je ranije zatraženo i povećanje cijene električne energije od 20 posto, ali se od tog prijedloga, nakon reakcija javnosti, zasad odustalo.

“Razlog za rast troškova distributivnih gubitaka je povećanje cijene električne energije za pokrivanje distributivnih gubitaka sa sadašnjih od strane ERS, što predstavlja povećanje u iznosu od 39,95 posto. Rast navedenih troškova za pokrivanje distributivnih gubitaka izaziva dodatni zahtijevani rast prosječnih cijena distribucije električne energije sa 40,58 na 46,01”, naveli su tada u Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske.