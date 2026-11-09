Na cestama u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po mokrim i vlažnim kolovozima, dok magla na pojedinim dionicama otežava vožnju i smanjuje vidljivost.

Prema informacijama BIHAMK-a, saobraćaj je pojačan u gradskim područjima, a zbog radova su na brojnim putnim pravcima uvedene privremene izmjene režima saobraćaja.

Magla je posebno izražena u kotlinama, uz riječne tokove i na pojedinim dionicama u višim predjelima. Vozačima se savjetuje oprez, prilagođavanje brzine stanju kolovoza i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.

Stanje na putevima u BiH: Radovi i ograničenja na važnim dionicama

Na autocesti A1, zbog radova na zaštiti kosina, zatvoren je most Hercegovina u smjeru od Počitelja prema Bijači. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U tunelu Hercegovina, na pravcu Bijača prema Počitelju, zatvorena je preticajna traka.

Usporeno se saobraća i na ulazu u tunel Klopče, na dionici Zenica jug prema Zenici sjever, gdje se sanira potporni zid. Na pravcu Sarajevo zapad prema Lepenici vozila su zbog radova preusmjerena u preticajnu traku.

Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko prema Bijeljini, zbog proširenja mosta na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu uz gradilište, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz Veliku Obarsku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje prema Miljevini i Jablanica prema Blidinju i dalje je dozvoljen saobraćaj isključivo vozilima do 3,5 tone.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na dionici Lončari prema Pelagićevu, putnička vozila koriste alternativni pravac, dok teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu.

Na prevoju Romanija, na magistralnoj cesti Podromanija prema Sumbulovcu, saobraćaj se odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Radovi usporavaju saobraćaj i na dionicama Stup prema Jošanici, Izačić prema Bihaću i Ripaču, Cazin prema Srbljanima, Široki Brijeg prema Posušju, Grude prema Privalju, Mostar prema Čitluku, Konjic prema Jablanici, Čevljanovići prema Nišićima te Tasovčići prema Stocu.

Zadržavanja na granicama i obavezna zimska oprema

Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini jutros nema dužih čekanja, a zadržavanja putničkih vozila nisu veća od 30 minuta. Ipak, zbog primjene novog evropskog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka putnika (EES), moguća su povremena duža zadržavanja.

Stari granični prelaz Gradiška ponovo je otvoren nakon privremene obustave saobraćaja zbog oštećenja. Prelaz mogu koristiti putnička vozila, autobusi i prazna teretna vozila, dok promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj svim teretnim vozilima.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je na svim cestama u Bosni i Hercegovini na snazi zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.