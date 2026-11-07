U MSŠ Srebrenik svečano otvoren kabinet elektro struke

U Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik obilježeno je otvaranje novoopremljenog kabineta elektro struke, čime su stvoreni kvalitetniji i savremeniji uslovi za odvijanje nastavnog procesa i praktičnog rada učenika.

Ovaj značajan korak predstavlja ulaganje u znanje, stručnost i budućnost naših učenika, kojima će novi kabinet omogućiti kvalitetnije sticanje praktičnih znanja, razvoj vještina i bolje povezivanje teorije s praksom.

Posebna pažnja posvećuje se i unapređenju uslova rada u mašinskoj radionici, namijenjenoj učenicima mašinske struke, automehaničarima, kako bi i oni imali što kvalitetnije uslove za praktično obrazovanje i sticanje znanja i vještina potrebnih za budući rad.

Svečanosti otvaranja prisustvovali su i predstavnici sponzora, čija je podrška bila od izuzetnog značaja za realizaciju ovog projekta.

Direktorica ove škole Elvira Suljkić obratila se prisutnima, uputila riječi dobrodošlice te izrazila iskrenu zahvalnost sponzorima na ukazanom povjerenju, podršci i doprinosu unapređenju uslova rada i obrazovanja. Istakla je važnost zajedničkog djelovanja i ulaganja u obrazovanje kao temelja uspješne budućnosti učenika.

Posebnu zahvalnost upućujemo menadžmentu škole na inicijativi, posvećenosti i uloženom trudu, kao i profesorima i učenicima koji su dali svoj doprinos u realizaciji ovog projekta.

Da ovaj svečani događaj protekne u lijepoj i srdačnoj atmosferi pobrinuli su se i učenici i profesori ugostiteljske struke, koji su za prisutne pripremili prigodan ketering, pokazujući svoje znanje, kreativnost i gostoprimstvo.

Najveća vrijednost ovog projekta ogleda se u našim učenicima, kojima su ovim ulaganjem omogućeni bolji uslovi za učenje, praktičan rad i sticanje znanja potrebnih za buduće zanimanje.

Zajedničkim trudom, saradnjom i podrškom stvaramo bolje uslove za obrazovanje i gradimo temelje uspješnije budućnosti, navode iz MSŠ Srebrenik.