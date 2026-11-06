Počelo deminiranje desne obale Save

Počeli su radovi na deminiranju desne obale rijeke Save, čime je napravljen važan korak ka uklanjanju opasnosti od mina s prostora koji je više od tri decenije bio nesiguran za stanovništvo.

Radovi su započeli nakon što je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto krajem septembra u Brčkom potpisao ugovore s odabranim izvođačima. Projekt obuhvata 73 lokacije ukupne površine veće od pet miliona kvadratnih metara duž desne obale Save.

„Najvažnije je da ljudi koji žive uz Savu više ne moraju strahovati od mina i da se zemljište koje je decenijama bilo nedostupno konačno može ponovo koristiti. Istovremeno, otvaramo prostor za razvoj naše strateške Luke Brčko, sigurniju plovidbu i nova ulaganja“, izjavio je ministar Forto.

Deminiranje predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za uređenje savskog plovnog puta i bolje korištenje privrednog potencijala rijeke Save.

Projekt deminiranja je dio šireg Programa integriranog razvoja koridora Save i Drine, a finansira se bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 16,5 miliona KM, osiguranim kroz Investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF) te uz podršku kredita Svjetske banke.