Od Beča do Tuzle: Harmonika spojila mlade talente iz Evrope na dvodnevnom Međunarodnom festivalu harmonike

Više od 70 mladih harmonikaša, međunarodni stručni žiri, vrhunski koncertni program i premijerno izvođenje festivalskog kola „Oj Bosno razigrana“ obilježili su osmo izdanje manifestacije koja Tuzlu sve snažnije pozicionira kao regionalni centar harmonike.

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona bio je 31. oktobra i 1. novembra 2026. godine domaćin 8. Međunarodnog festivala harmonike „Sevdalinko harmonikom opjevana“, koji je tokom dva festivalska dana okupio mlade harmonikaše iz Bosne i Hercegovine, regiona i drugih evropskih zemalja, ugledne muzičke pedagoge i istaknute umjetnike, potvrđujući svoj značaj na međunarodnoj muzičkoj sceni.

Učešće između 70 i 100 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Austrije, Njemačke i drugih evropskih zemalja obilježilo je ovogodišnju festivalsku završnicu, koja je donijela bogat takmičarski program u osam kategorija, tri koncertna programa, premijerno izvođenje festivalskog kola i svečano proglašenje najuspješnijih učesnika.

Organizator Festivala je Udruženje građana „Eufonija“ Tuzla, dok je suorganizator JU Bosanski kulturni centar Tuzla. Festival predstavlja jednu od centralnih aktivnosti kulturno-edukativnog projekta „Budućnost raznolikosti“, usmjerenog na afirmaciju mladih muzičkih talenata, unapređenje umjetničkog obrazovanja, jačanje međunarodne kulturne saradnje i očuvanje kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Od Beča i Bele Crkve do velike festivalske završnice u Tuzli

Ovogodišnjem festivalskom finalu prethodile su međunarodne kvalifikacije održane u Beloj Crkvi u Srbiji i Beču u Austriji, čime je dodatno proširena međunarodna saradnja i potvrđen značaj Festivala kao platforme za povezivanje mladih muzičara, profesora i muzičkih institucija.

Posebno mjesto zauzele su kvalifikacije u Beču, realizirane u saradnji s Ambasadom Bosne i Hercegovine u Republici Austriji, kao primjer povezivanja kulturnih i obrazovnih aktivnosti izvan granica Bosne i Hercegovine.

Završnica u Tuzli predstavljala je krunu ovogodišnjeg međunarodnog festivalskog ciklusa. Takmičarski program realiziran je u osam kategorija, obuhvatajući najmlađe učesnike u kategoriji pjetlića, pionire, starije pionire, mlađe juniore, juniore, seniore te mlađe i starije duete.

Mladi harmonikaši imali su priliku predstaviti svoje znanje i izvođačke sposobnosti pred sedmočlanim međunarodnim stručnim žirijem, ali i nastupiti na profesionalnoj koncertnoj sceni, razmijeniti iskustva s vršnjacima iz drugih zemalja i ostvariti kontakte značajne za njihov daljnji umjetnički razvoj.