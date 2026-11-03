Otvara se nova dionica autoceste Zenica sjever – Žepče: Promjene u naplati cestarine

JP Autoceste FBiH obavijestile su korisnike autoceste A1 o promjeni u režimu naplate cestarine na pojedinim naplatnim mjestima, kao i o puštanju u promet novoizgrađene dionice autoceste Zenica sjever – Žepče.

Promjena se odnosi na naplatna mjesta Usora, Tešanj, Zenica sjever i Svilaj, dok se od 4.11.2026. godine u promet pušta nova dionica autoceste Zenica sjever – Žepče, u dužini od približno 20 kilometara.

U nastavku su i informacije o načinu obračuna i plaćanja cestarine na novoj dionici autoceste, kao i detalje novog režima rada na navedenim naplatnim mjestima:

Puštanje u promet nove dionice autoceste Zenica sjever – Žepče

Novoizgrađena dionica autoceste na Koridoru Vc, Zenica sjever – Žepče, u dužine približno 20 km bit će puštena u promet 4. novembra 2026. godine, tokom dana.

Puštanjem u promet ove dionice uspostavlja se novi, privremeno tehničko – operativni režim naplate cestarine, pri čemu novoizgrađeno naplatno mjesto Žepče preuzima funkciju čeone naplatne stanice, dok postojeće naplatno mjesto Zenica sjever zadržava funkciju bočnog naplatnog mjesta unutar zatvorenog sustava naplate cestarine.

Cestarina će se obračunavati prema važećim tarifama i cijenama po kilometru utvrđenima za autocestu A1, uz primjenu odgovarajuće obračunske udaljenosti za novu dionicu, za sve kategorije vozila.

Naplatno mjesto Svilaj – privremeni noćni režim naplate cestarine

Od 4.11.2026.godine na naplatnom mjestu Svilaj uvodi se privremeni režim naplate cestarine u noćnom razdoblju, od 22:00 do 06:00 sati. U navedenom vremenskom razdoblju obustavlja se redovna ručna naplata, a naplata će se odvijati putem posebno označenih traka:

„Only ACC TAG“ – za korisnike ACC TAG uređaja;

„Only Bank card“ – za korisnike bankovnih kartica.

Naplatna mjesta Usora i Tešanj – isključivo elektronska naplata cestarine

Od 4.11.2026. godine na naplatnim mjestima Usora i Tešanj uvodi se novi režim rada prema kojemu se naplata cestarine u potpunosti prebacuje na elektronski sustav putem ACC TAG uređaja.

To znači da na ovim naplatnim mjestima više neće biti moguće obaviti redovnu naplatu cestarine gotovinom ili bankovnim karticama, već isključivo korišenjem ACC TAG uređaja.

Naplatno mjesto Zenica sjever – isključivo elektronska naplata cestarine

Od 4.11.2026.godine na naplatnom mjestu Zenica sjever također se uvodi režim isključivo elektronske naplate cestarine putem ACC TAG uređaja.