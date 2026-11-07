U ponedjeljak javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje djece šehida/poginulih branilaca u TK

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević potpisala je juče Protokol o saradnji na realizaciji projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branilaca Tuzlanskog kantona za 2026. godinu sa direktorom JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Miralemom Softićem. Ovo je nastavak aktivnosti koje su zajedničkim sporazumom utvrdili Ministarstvo za boračka pitanja TK, Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Da program ima kontinuitet potvrdila je i ministrica Dizdarević uz napomenu da se svake godine poboljšava i unaprjeđuje.

„Na taj način zapošljavamo sve veći broj pripadnika ove kategorije. Ministarstvo učestvuje u finansiranju sa iznosom od 500.000 KM a Zavod za zapošljavanje Federacije sa iznosom od 250.000 KM. Ukupni budžet je 750.000 KM s tim što bih ja naglasila da je intencija Ministarstva bila i prošle godine, a evo i ove je, da ukoliko budemo imali broj prijavljenih koji imaju ideju i koji žele da budu zaposleni kroz ovaj projekat bilo kod poslodavca, bilo kod samozapošljavanja, da oni sami realizuju neku privrednu ili drugu djelatnost, Ministarstvo uvijek iznađe načina da ovaj budžet i poveća kako bi sredstva bila dostatna”, naglasila je ministrica Dizdarević.

Direktor Službe za zapošljavanje TK Softić iskoristio je priliku da zahvali resornom ministarstvu i ministrici Dizdarević na kontinuiranoj upornosti i senzibilitetu prema boračkim kategorijama.

„To je program koji mi provodimo godinama unazad. Danas smo potpisali protokol kojim se definišu opšta pitanja a sam projekat se finansira sredstvima Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje. Čitav program, odnosno operativni dio, provodi Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona“, rekao je direktor Softić .

Prema riječima ministrice Dizdarević, Vlada Tuzlanskog kantona je putem resornog ministarstva prošle godine napravila „ekspanziju u zapošljavanju i zaposlila, u odnosu na prethodnu godinu, za 50% više članova porodica poginulih boraca i šehida.

“Meni je zaista jedna velika satisfakcija što mogu da učestvujem u ovom projektu, što se on evo na ovaj način realizuje i evo pozvala bih sve one koji mogu da pronađu neku ideju da otvore samostalni onaj biznis, da se prijave na ovaj poziv, a također bih pozvala i sve poslodavce koji mogu zaposliti nekoga iz ove kategorije da također apliciraju, jer zaista onaj projekat je izuzetno dobar i stvara velike mogućnosti”, kazala je ministrica Dizdarević najavivši objavu javnog poziva u ponedjeljak, 9. novembra.