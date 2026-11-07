Veliki broj gradjana danas na dočeku svečanog voza u Srebreniku

Veliki broj građana danas je dočekao svečani voz na peronu željezničke stanice u Srebreniku, a u sklopu obilježavanja 80. godišnjice izgradnje pruge Brčko – Banovići, kojom je upravo na današnji dan i prošao prvi voz.

Bila je ovo lijepa prilika za starije da evociraju uspomene, ali i za mlade da vide kako izgleda vožnja vozom.

Izgradnja pruge u rekordnom roku bila je gigantski poduhvat od ogromnog značaja za područje sjeveroistočne Bosne, ali i za sam Srebrenik, s obzirom da je nakon izgradnje pruge na prostoru oko željezničke stanice, praktično na ledini, počelo rađanje jednog potpuno novog grada. Tih vremena, s posebnom emocijom sjećaju se naročito stariji stanovnici Srebrenika koji se nazivaju staničari. Oni su odrastali u blizini željezničke stanice, glavnog jezgra grada koji je tek nastajao.

Izgradnja pruge 1946. godine značila je početak jedne nove ere za područje Srebrenika, pruga je bila žila kucavica ovog kraja, a vozovi su decenijama bili glavno prevozno sredstvo za radnike,učenike, za prevoz robe i tereta i u najvećoj mjeri ova pruga ima zasluge za nastanak i razvoj Srebrenika kao urbane zajednice.

Nakon dolaska na željezničku stanicu u Srebreniku upriličeno je druženje i prigodan polusatni program u izvedbi KUD Mehmed Ibrahimović, nakon čega je svečani voz nastavio svoj put dalje prema Brčkom.

Pokrovitelji ove manifestacije bili su Grad Srebrenik i Vlada TK, a svoj doprinos današnjem događaju dala su i udruženja žena iz Srebrenika i Turistička zajednica.