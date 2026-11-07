Vlada TK intenzivira aktivnosti na rješavanju pitanja naknada za prijevoz

Vlada TK/Foto: BH Reporter

Vlada Tuzlanskog kantona razumije nezadovoljstvo zaposlenih kod budžetskih korisnika zbog kašnjenja u isplati naknada za prijevoz na posao i sa posla, na koje je ukazano i na današnjoj konferenciji za medije resornih sindikalnih organizacija.

Svjesni da se radi o pravu koje za veliki broj zaposlenih predstavlja značajan dio mjesečnih troškova, Vlada Tuzlanskog kantona već određeno vrijeme, kroz rad više nadležnih resora, radi na pronalaženju rješenja koje će omogućiti isplatu naknada i istovremeno biti primjenjivo na sve kategorije zaposlenih koje ostvaruju ovo pravo.

U okviru tih aktivnosti u Vladi Tuzlanskog kantona održan je interresorni sastanak kojem su, uz predstavnike nadležnih ministarstava, prisustvovali i predstavnici društva Gradski i prigradski saobraćaj d.o.o. Tuzla. Razmotrena su otvorena pitanja u vezi sa primjenom važećeg cjenovnika i načinom obračuna naknade, kao i mogući modeli za prevazilaženje trenutne situacije.

Iako isplata još nije realizirana, ovo pitanje nije ostalo bez institucionalnog postupanja, ali cilj Vlade je pronaći rješenje koje će biti jasno, provedivo i jednako primjenljivo prema svim zaposlenima koji imaju pravo na naknadu za prijevoz.

Za narednu sedmicu planiran je sastanak predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona i nadležnih ministarstava sa predstavnicima sindikata. Očekujemo da će taj razgovor omogućiti usaglašavanje preostalih pitanja, postizanje konačnog dogovora i stvaranje uslova za isplatu naknada zaposlenima.

Imajući u vidu dosadašnji korektan odnos kojeg Vlada Tuzlanskog kantona ima sa svim sindikatima, i dalje smo stajališta da je socijalni dijalog najefikasniji način rješavanja pitanja koja se tiču radnih i materijalnih prava zaposlenih. Upravo onako kako smo zajednički radili na unaprjeđivanju socijalni i prava iz radnog odnosa tokom proteklih 5 godina.