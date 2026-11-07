“Jesen u kraljevskom gradu”, 10. novembra u organizaciji UŽ “Diva” Srebrenik

Udruženje žena “Diva” Srebrenik, uz podršku Grada Srebrenika, Turističke zajednice Srebrenik i JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik organizuje sajam “Jesen u kraljevskom gradu ”. Ovo je tradicionalni sajam međunarodnog karaktera, a okupiće oko 60 izlagača iz cijele BiH i regije, čime potvrđuje dosadašnju masovnost.

Sajam će se održati u utorak, 10. novembra, na Trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku. Dolazak i okupljanje izlagača počinje u 08:30, a svečano otvaranje sajma planirano je za 11:30 sati. Zatvaranje manifestacije predviđeno je u 16:00 sati.

Posjetioci će imati jedinstvenu priliku da uživaju u bogatoj ponudi domaćih proizvoda, rukotvorina, tradicionalnih jela, pita, kolača, sokova, džemova i zdrave hrane, uz kulturno – umjetnički program. Sajam predstavlja izvrsnu priliku za sve ljubitelje domaće i tradicionalne kuhinje da probaju, kupe i uživaju u domaćim, s ljubavlju pravljenim proizvodima.

UŽ “Diva” Srebrenik upućuje poziv svima koji su u prilici da da posjete sajam “Jesen u kraljevskom gradu” u utorak, 10. novembra i dožive potpun osjećaj tradicije.