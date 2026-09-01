Održana 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Srebrenik

Jučer je zasijedalo Gradsko vijeće Srebrenik i to na 19. redovnoj sjednici na čijem je dnevnom redu bilo 10 tačaka.

Osim samog dnevnog reda, najviše rasprava i diskusija i ovaj put vodilo se oko prijedloga kreditnog zaduženja Grada Srebrenika za izgradnju rezervoara Otava 2.

Za usvajanje ovog prijedloga bila je potrebna dvotrećinska podrška vijećnika, a kao i na nekoliko sjednica prije, ova tačka nije dobila potrebnu podršku.

Sjednica je prekinuta u poslijepodnevnim satima nakon završene tri tačke, a termin njenog nastavka biće poznat kasnije.