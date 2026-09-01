Majka i kćerka iz Sarajeva preminule u Crnoj Gori u razmaku od sat vremena

Šejla Velija i njena kćerka Džejna Velija iz sarajeva, koje su preminule tokom odmora u Dobrim Vodama u Crnoj Gori bit će ukopane sutra 2. septembra u 11 sati na Gradskom mezarju Vlakovo.

One su preminule 28. avgusta, a kako je ranije objavio Avaz, prvo je preminula kćerka, a potom u razmaku od sat vremena i majka.

Uzrok smrti je zatajenje srca, odnosno srčani udar.