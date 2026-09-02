Vozači, oprez: „Presretači“ tokom septembra kontrolišu ceste širom TK

Vozače na području Tuzlanskog kantona tokom septembra očekuju pojačane kontrole saobraćaja. Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnji poslova TK najavljeno je da će Jedinica za saobraćaj svakodnevno koristiti službena vozila opremljena radarskim i videonadzornim sistemima, poznata kao “presretači”.

Njihov zadatak bit će, prije svega, evidentiranje prekoračenja dozvoljene brzine, ali i otkrivanje drugih prekršaja kojima se ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju.

Pored “presretača”, policijski službenici provodit će i redovne radarske kontrole širom kantona.

Raspored ovih kontrola dostavlja se Bosanskohercegovačkom auto-moto klubu (BIHAMK), koji ga objavljuje na svojoj internet stranici.

Iz Uprave policije MUP-a TK pozvali su vozače da poštuju saobraćajne propise i odredbe Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, posebno podsjećajući na značaj prilagođavanja brzine uslovima na cesti.