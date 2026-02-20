Kiša danas, snijeg tokom večeri — vremenska prognoza do utorka

Jutros je u našoj zemlji oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje.

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bjelašnica -2; Sokolac 2; Bihać, Drvar 3; Ivan Sedlo, Livno, Prijedor, Srebrenica 4; Sanski Most 5; Banja Luka, Bugojno 6; Jajce, Sarajevo 7; Trebinje, Zenica 8; Gradačac, Mostar 9; Bijeljina, Tuzla 10; Doboj 11; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 929 hPa, za 13 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, a na vrhovima planina sa slabim snijegom. Poslije podne ili tokom noći u Bosni se očekuje prelazak kiše u susnježicu ili snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 0 do 6, u centralnim i istočnim područjima Bosne do 9, a na jugu zemlje do 12 °C. U Sarajevu oblačno vrijeme sa slabim kišom. U večernjim satima očekuje se prelazak kiše u snijeg. Dnevna temperatura zraka oko 9 °C.

U subotu u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima ponegdje u Bosni je moguć slab snijeg. Krajem dana i tokom noći u nizinama centralne, istočne i sjeverne Bosne očekuje se kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. Na jugu i jugozapadu slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 12 °C.

U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 16 °C.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, a dnevna od 10 do 16 °C.

U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, veći dio dana, zapadni i jugozapadni Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 11 do 17 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.