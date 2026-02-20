Zimsko nevrijeme paralizovalo Austriju, dramatične scene sa terena

Snažna zimska oluja pogodila je veći dio Austrije i izazvala haos širom zemlje.

Zbog obilnog snijega i jakog vjetra, bečki aerodrom privremeno je obustavio saobraćaj, dok se na cestama bilježe brojne nesreće i zastoji. U Tirolu je lavina zatrpala autobus s putnicima.

Zastrašujući scenarij odigrao se rano jutros u tirolskoj dolini Lechtal. U općini Bach, nešto prije 5 sati, lavina je zatrpala linijski autobus u kojem se nalazilo jedanaest putnika.

Prema navodima policije, srećom niko nije povrijeđen, iako je šok zasigurno bio veliki.

„Nijedno drugo vozilo nije zatrpano lavinom“, izjavio je glasnogovornik policije Stefan Eder. Cesta je nakon incidenta zatvorena, piše Krone.at.

Zbog snažnog nevremena, bečki aerodrom Schwechat jutros je privremeno obustavio sve operacije. Do 9 sati bilo je planirano oko 117 letova, od kojih je 19 otkazano, a uprava aerodroma ne isključuje mogućnost dodatnih otkazivanja.

„Intenzivno se radi na što bržem ponovnom uspostavljanju zračnog saobraćaja. Prema trenutnim prognozama, snijeg bi trebao prestati padati tokom prijepodneva“, poručio je glasnogovornik aerodroma.

Teška nesreća dogodila se i na cesti Hochsöldenstraße u Söldenu, gdje se putnički automobil sudario s ralicom za čišćenje snijega i sletio oko 30 metara niz strmu padinu, javlja Krone.at.

U automobilu su se nalazili 52-godišnji vozač iz Münchena i njegova 17-godišnja kćerka.

Nesreća se dogodila kada je 43-godišnji lokalni vozač ralice, čisteći snijeg, vozio lijevom stranom ceste. Uprkos postavljenim znakovima upozorenja, vozač automobila je u zavoju proklizao i bočnom stranom udario u plug ralice.

Nakon sudara, automobil je odbačen na drugu stranu ceste te je nekontrolisano sletio niz padinu. Nesreću je primijetio taksista koji se zaustavio i s putnikom pritekao u pomoć.

„Putnik je uspio izvući kćerku iz vozila i otpratiti je nazad do ceste“, saopćila je policija. Otac je ostao zarobljen u smrskanom vozilu, a oslobodili su ga spasioci i vatrogasci. Zadobio je teške povrede, dok je kćerka lakše povrijeđena. Vozač ralice prošao je bez povreda.

Teška nesreća dogodila se i u Kössenu, gdje je 22-godišnji vozač zbog snijega proklizao u suprotnu traku i frontalno se sudario s vozilom kojim je upravljala 64-godišnja Njemica. Oboje vozača teško su povrijeđeni i prevezeni u bolnicu.

Problema ima i na drugim saobraćajnicama. Bečka vanjska obilaznica (A21) u potpunosti je zatvorena u oba smjera. Na Južnoj autocesti (A2) kod Semmeringa obavezni su lanci za snijeg, dok na autocesti Pyhrn (A9) popriječeni kamioni blokiraju saobraćaj.

Iz hitnih službi Donje Austrije poručuju kako ne očekuju smirivanje situacije prije podneva.

„Računamo da će se situacija smiriti tek oko podneva“, izjavio je Philipp Gutlederer iz Notruf NÖ.