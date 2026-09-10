Kiša i grmljavina stižu u BiH: Poznato kada možemo očekivati razvedravanje

Jutros je pretežno oblačno na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima je sunčanije uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima po sjeveru zemlje su registrovani lokalni pljuskovi.

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Bjelašnica 13; Sokolac 14; Livno 15; Bugojno 16; Jajce 17; Ivan Sedlo 18; Bijeljina, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla, Zenica i Zvornik 19; Banja Luka, Bihać i Gradačac 20; Trebinje 23; Mostar 24; Neum 26°C.



Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu naoblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine će biti u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima između između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 36°C. Na području Krajine i dijelu sjevera temperatura zraka između 22 i 26°C.



U Sarajevu će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Prolazno može biti pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30°C.



U petak 11.9.2026. umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grnljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17°C, na jugu od 20 do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27°C, na jugu do 30°C.



U subotu 12.9.2026. umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno slabih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu od 17 do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C, na jugu zemlje do 30°C.



U nedjelju 13.9.2026. u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 27°C, na jugu do 30°C.



U ponedjeljak 14.9.2026. u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 27°C, na jugu do 30°C.