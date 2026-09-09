Upozorenje za BiH: Snažno nevrijeme nakon Hrvatske stiže i u naše krajeve

Nagli prodor promjene vremena koji je prethodno zahvatio Italiju i Sloveniju stigao je i do Hrvatske, donoseći snažan vjetar, obilnu kišu i grmljavinska nevremena.

U Sloveniji su zabilježeni udari vjetra veći od 100 kilometara na sat, dok su u Italiji snažni pljuskovi, vjetar i grad prouzrokovali brojne probleme. Na pojedinim područjima došlo je do padanja stabala i plavljenja objekata.

Snažno nevrijeme posebno je pogodilo sjever Italije. U Lombardiji je izdato narandžasto upozorenje, dok je područje Breše među najpogođenijima. Tamo su vatrogasci imali oko 50 intervencija zbog posljedica jakog vjetra i obilne kiše.

U Milanu su grmljavinska nevremena počela oko 5:30 sati, praćena snažnim vjetrom i učestalim udarima munja. Zbog sigurnosti građana gradske vlasti odlučile su zatvoriti parkove.

Problema je bilo i u Komu, gdje su vatrogasci intervenisali zbog stabala koja su pala usljed snažnih udara vjetra.

Nevrijeme stiglo i do Hrvatske

Nakon Italije i Slovenije, nestabilno vrijeme proširilo se i na Hrvatsku. Tokom prijepodneva nevrijeme je zahvatilo sjeverni Jadran i Gorski kotar, a potom se proširilo prema središnjim dijelovima zemlje.

U Zagrebu je prijepodne počelo uz uglavnom sunčano vrijeme, ali je došlo do nagle promjene. Nebo su prekrili oblaci, a oko 13:30 sati zapuhao je snažan vjetar koji je počeo stvarati probleme na više lokacija.

Promjena vremena dio je šireg nevremenskog sistema koji se kreće preko centralnog dijela Evrope, a meteorolozi upozoravaju na mogućnost novih pljuskova, grmljavine i snažnih udara vjetra.

Nevrijeme koje se kreće i prema Bosni i Hercegovini možete pratiti uživo i na linku OVDJE.